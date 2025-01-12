Літаки далекої радіолокаційної розвідки тримаються далеко від лінії фронту, аби їх не збили.

Китай продовжує модернізувати армію. Схоже, що Пекін створив нову, більш просунуту версію літака дального радіолокаційного виявлення та розвідки (ДРЛВ). У разі очікуваної багатьма війни за Тайвань, ці літаки можуть стати чи не головною проблемою для американських військових, пише на сторінках The Telegraph військовий оглядач Девід Акс.

Новий літак, імовірно, під назвою KJ-3000, з’явився на кількох розмитих фотографіях, які поширили в Інтернеті. Судячи за широким фюзеляжем і чотирма реактивними двигунами, базовою моделлю для нього став новітній військово-транспортний літак Y-20, який вважається близьким аналогом американського Boeing C-17.

Головним елементом KJ-3000, як і будь-якого літака ДРЛВ, є великий радар, встановлений на фюзеляжі, а також різне допоміжне обладнання, встановлене всередині, з яким працюють висококваліфіковані спеціалісти. Такі літаки можуть виконувати не лише розвідувально-спостережні місії, але й функціонувати як повітряний штаб.

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США використовували літаки цього класу у всіх своїх війнах, починаючи з 1970-х років. Власні літаки ДРЛВ, відомі за індексами А-50 та А-50У, Росія активно використовувала під час широкомасштабного вторгнення в Україну. Як зазначає Девід Акс, ці літаки практично цілодобово сканували повітряний простір України, в режимі онлайн відстежуючи польотиу українських літаків та запуски українських ракет. Ці ж А-50 допомагали російським літакам краще відшукувати свої цілі на українському боці фронту.

Жертвами російських винищувачів, яких спрямовували А-50, ймовірно, стали "десятки українських літаків", пише військовий оглядач. Тож не дивно, що українці розпочали власне полювання на російські літаки ДРЛВ, щойно у ЗСУ з’явилися відповідні технічні можливості. Українцям вдалося вразили щонайменше три А-50 на землі та в повітрі у 2023 та 2024 роках.

Не бажаючи втрачати решту А-50, яких в Росії було близько десятка, росіяни відтягнули їх подалі від фронту. Однак американцям у разі війни за Тайвань, ймовірно, буде куди важче протистояти китайським KJ-3000.

Як зазначає Девід Акс, по-перше, китайці, вочевидь, збудують значно більше цих літаків, ніж Росія мала своїх А-50 перед війною. По-друге, географія війни за Тайвань, швидше за все, буде набагато менш сприятливою для тих, хто хоче вполювати ворожий літак ДРЛВ. Влаштувати засідку на такий літак буде значно складніше, каже оглядач.

"Підсумок полягає в тому, що Пентагон не багато що може зробити для протидії новій китайській системі ДРЛВ. Американцям, можливо, доведеться просто змиритися з літаками – і з важливими можливостями, які вони могли б надати Китаю у будь-яких його майбутніх військових зусиллях", – резюмує Акс.

Інші новинки китайського ВПК

Як писав УНІАН, у Мережі з’явився нечіткий супутниковий знімок, на якому зображено те, що може стати китайським винищувачем наступного покоління. Загадковий об’єкт пофарбований у специфічний жовтий колір – саме його зазвичай мають прототипи китайських військових літаків.

Також ми розповідали про загадковий китайський винищувач шостого покоління J-36, який вперше був помічений у грудні 2024 року. Найімовірніше, він стане командним центром для управління бойовими безпілотниками.

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