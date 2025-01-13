Вивчаючи досвід російсько-української війни, Китай дійшов висновку, що ворожі супутники треба збивати в першу чергу.

Китайські дослідники змоделювали космічну операцію із перехоплення супутникового угруповання Starlink та виведення його з ладу. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Команда під керівництвом Ву Юньхуа, директора відділу аерокосмічного управління Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики, продемонструвала в комп’ютерному моделюванні, як 99 китайських супутників-перехоплювачів можуть за 12 годин нейтралізувати майже 1400 супутників Starlink.

"Потенційне військове значення мегаугруповання Starlink було підкреслено в російсько-українському конфлікті. В останні роки мілітаризація космосу посилилася, що становить значну загрозу космічній безпеці Китаю", — заявила команда Ву.

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Компанія Starlink, якою керує SpaceX, уже запустила понад 6700 супутників зв’язку і планує значно збільшити цю кількість. Відстеження такого масивного угруповання з обмеженими ресурсами створює надзвичайні проблеми. Потрібні точні розрахунки орбіти, щоб маневрувати супутниками-перехоплювачами і підводити їх достатньо близько до цілі.

Крім того, енергоємне обладнання на перехоплювачах, таке як лазери, потребує достатнього сонячного світла для підзарядки, що ще більше ускладнює ці задачі.

Ву та його колеги стверджують, що подолали ці перешкоди за допомогою бінарного алгоритму штучного інтелекту, натхненного технікою полювання китів на рибу. Цей алгоритм допомагає китайським супутникам працювати парами, щоб ефективно "полювати" на супутники Starlink. За словами команди, їхня технологія може створити надійний план дій протягом двох хвилин, що робить її значним проривом у космічних операціях.

Нові озброєння Китаю: останні новини

Як писав УНІАН, Китай створив нову, більш просунуту версію літака дального радіолокаційного виявлення та розвідки. Якщо США опиняться у стані війни з Китаєм, ці літаки можуть стати чи не головною проблемою для американських військових.

Також ми розповідали, що Китай може знищити американську авіацію в Індо-Тихоокеанському регіоні набагато меншою кількістю пострілів, ніж це могли б зробити США з китайською авіацією.

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