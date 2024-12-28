За словами представника ГУР, наразі така інформація не підтверджена.

Інформація про нібито постачання до РФ балістичних ракет KN-15 із дальністю до 2000 км є фейком. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.

"Багато хто поширив цю інформацію, але я закликаю перевіряти краще джерела, давайте брати лінійку, ТТХ (Тактико-технічні характеристики - УНІАН) і подивитись, чи могла ця установка і ракети поміститись на ті ешелони, які були в соцмережі викладені. Тому дана інформація наразі не підтверджена", - наголосив він.

За словами Юсова, постачання було, проте тих засобів номенклатури, яка вже була відома, тоді йшлося про РСЗВ та самохідні артилерійські установки.

Передача балістичних ракет KN-15 для РФ - що відомо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Північна Корея могла передати РФ балістичні ракети Pukguksong-2, які в американській класифікації відомі як KN-15. Відомо, що ракета Pukguksong-2 є наземним варіантом балістичної ракети Pukguksong-1, яка запускається з підводних човнів.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголошував, якщо інформація про передачу таких ракет підтвердиться, то це означає "Код червоний" для країн Заходу. За його словами, в західних ЗМІ поки що не було інформації про те, що КНДР передає Росії згадані ракети.

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