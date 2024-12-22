Іран зіткнувся з критичною ситуацією в енергетичній площині з багатьох причин.

В Ірані перестали працювати підприємства та різні державні установи, закриті школи, а діти навчаються в онлайн-режимі через масштабну енергетичну кризу. Торгові центри та автомагістралі повністю поглинені темрявою, а промисловість зупинилася, будучи знеструмленою. Причиною називають багаторічні санкції, зношену інфраструктуру, надмірне споживання ресурсів і неефективне керівництво, пише The New York Times.

Повідомляється, що ця проблема виникла навіть незважаючи на найбільші запаси природного газу та сирої нафти в усьому світі. Крім того, "цілеспрямовані атаки" з боку Ізраїлю теж відносять до причин виникнення цієї ситуації.

Громадяни виявилися вкрай незадоволені через ситуацію, що склалася. Іран був змушений весь минулий тиждень перебувати "в режимі енергозбереження". Економічні збитки становлять мільярди або навіть десятки мільярдів доларів.

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"Ми стикаємося з дуже серйозним дисбалансом у сфері газу, електрики, енергії, води, грошей і навколишнього середовища. Усі вони перебувають на рівні, який може перерости в кризу", - заявив президент Масуд Пезешкіан у прямому телевізійному зверненні до нації цього місяця.

У країні різко впала температура, через що різко зріс попит на газ. Повідомляється, що дефіцит становить близько 350 мільйонів кубометрів газу на день. Чиновникам довелося вдатися до крайніх заходів з нормування газу.

Уряд зіткнувся з двома складними виборами. Або він повинен був припинити подачу газу в житлові будинки, або припинити постачання на електростанції, які виробляли електроенергію. Було обрано другий варіант, оскільки вимкнення газу в житлових будинках було б пов'язане із серйозними загрозами безпеці і відключило б основне джерело тепла для більшості іранців.

"Політика уряду полягає в тому, щоб за всяку ціну не допустити відключення газу і тепла в будинках. Вони щосили намагаються впоратися з кризою і обмежити збитки, тому що це як порохова бочка, яка може вибухнути і викликати заворушення по всій країні", - сказав у телефонному інтерв'ю член енергетичного комітету Торгової палати Сейєд Хамід Хоссейні.

Новини з Ірану

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран перебуває у відчаї через загострення на Близькому Сході. Екскомандувач американськими силами в тому регіоні заявляє, що Тегеран опинився "загнаним у кут" після того, як завдав ракетного удару по Ізраїлю, і він був не надто успішним.

Крім того, в Ірані заборонили жінкам "оголятися". Не можна демонструвати ні волосся, ні шию, ні деякі інші частини тіла.

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