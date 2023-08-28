Резніков стверджує, що для використання літаків в Україні необхідно підготувати інфраструктуру.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна може почати використовувати винищувачі F-16 вже навесні 2024 року.

В інтерв'ю виданню Bild він розповів, що слід враховувати час на навчання та підготовку інфраструктури.

"Я б сказав, що поява F-16 на фронті може відбутися навесні наступного року, тому що ми почали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків", - заявив міністр.

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Резніков стверджує, що для використання літаків в Україні необхідно підготувати інфраструктуру.

"Це повинно зайняти як мінімум шість місяців, а може бути, і трохи більше", - додав Резніков.

Міністр упевнений, що поява F-16 на фронті може "змінити правила гри" у війні.

"Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі, за межами поля бою. Літаки F-16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто наших міст. Для нас це було б великим проривом. Дуже великим", - пояснив він.

Літаки F-16 для України - останні новини

Велика ймовірність того, що найближчим часом Україна отримає винищувачі F-16, які вкрай необхідні їй для протистояння російській агресії. Таку заяву зробив голова Об'єднаного комітету керівників штабів Марк Міллі, нагадавши, що існує програма навчання і справа рухається вперед.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат розповів про план з навчання українських фахівців на винищувачах F-16 і чи є в ньому пріоритетні пункти. Він підкреслив, що "авіація будь-яких помилок не прощає", в ній все повинно працювати як єдиний механізм.

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