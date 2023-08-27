Голова Об'єднаного комітету керівників штабів Марк Міллі заявив, що Україна може отримати літаки F16.

Велика ймовірність того, що найближчим часом Україна отримає винищувачі F-16, які вкрай необхідні їй для протистояння російській агресії.

Таку заяву в інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka зробив голова Об'єднаного комітету керівників штабів Марк Міллі, нагадавши, що існує програма навчання і справа рухається вперед, повідомляє Reuters.

"Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці – ред.), ймовірно, отримають F-16... у не настільки віддаленому майбутньому", - зазначив Міллі.

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Він також прокоментував хід українського контрнаступу, зазначивши, що українським Збройним силам протистоять укріплені позиції російських окупантів.

"В українців залишилася значна кількість бойової сили, і це ще не кінець. Тому я думаю, що відверто кажучи, ще рано говорити про успіх чи невдачу", – сказав Міллі.

F16 для України

25 серпня 2023 року повідомлялося про те, що Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16 оскільки країна переходить на нові моделі F-35.

Крім того, Данія надасть Україні 19 літаків F-16, а перші шість винищувачів наша країна може отримати вже ближче до кінця року. Норвегія також підтвердила надання Україні західних винищувачів F-16.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про план з навчання українських фахівців на винищувачах F-16.

Авіаційний експерт, член Громадської ради Державної авіаційної служби Богдан Долінце заявив, що літаки F-16 можуть бути частиною єдиної системи протиповітряної оборони України. За його словами, у випадку появи винищувачів F-16, ймовірність відкриття українського авіаційного простору зростає.

Також експерти розповіли, які переваги отримає Україна, використовуючи F-16.

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