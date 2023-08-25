В рамках авіаційної коаліції до навчання українських захисників долучається все більше країн, щоб якомога більше фахівців могли пройти ефективну підготовку.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про план із навчання українських фахівців на винищувачах F-16 і чи є в ньому пріоритетні пункти. В ефірі телемарафону він наголосив, що "авіація будь-яких помилок не пробачає", у ній все має працювати як єдиний механізм.

"Чи це наземний фахівець, який обслуговує літак, чи той, хто керує польотами, чи сам пілот, тут головних пунктів немає. Це все має працювати, як чіткий злагоджений механізм усього військового колективу... Колектив авіаторів на військовому аеродромі - це від кількох сотень до тисячі людей, які мають забезпечити роботу цього механізму. Чи один літак вилітає, чи десять - усе одно весь організм має працювати. Органи військового управління, забезпечення бойової роботи цього літака, який б'є окупантів, - це дійсно все потрібно", - пояснив Ігнат.

Він додав, що для злагодженої бойової роботи по захисту неба винищувачами F-16 у різних країнах авіаційної коаліції навчатиметься багато українських фахівців, щоб якомога ефективніше та швидше пройти навчальний процес.

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"Це не лише пілоти, а й інженери, офіцери бойового управління та інші, які повинні якомога швидше сьогодні опановувати цю техніку. Потрібно мати не лише військовий аеродром - це майданчик, а треба мати тренажерну базу, військових інструкторів - все дуже важливо. І тому, кожна країна може набрати якусь певну групу пілотів для того, щоб максимально ефективно їх та всіх інших фахівців навчати", - підкреслив Ігнат.

Також, він назвав дуже надихаючою інформацію про те, що США змінили підхід до навчання українських пілотів на F-16 та можуть долучитися до цього процесу.

"США мають мабуть найкращу базу для навчання пілотів на F-16. Безумовно, в них є гарна база для навчання і льотчиків, і інших фахівців. Якщо б Сполучені Штати теж долучилися, про що вони вже виказали свою готовність, це було б чудовою інформацією для нас", - сказав Ігнат.

Він підсумував, що Україні для захисту неба дуже потрібні винищувачі F-16. "І не лише вони, а й озброєння, яке до нього йде. Цей літак теж має бути в певній модифікації, щоб не поступатися нашому головному супернику в повітрі, російському літаку Су-35. Тому, ми мусимо робити все, щоб ця техніка якомога швидше опинилася в нашому небі", - констатував Ігнат.

Винищувачі F-16 для України

Як писав УНІАН, сьогодні 25 серпня стало відомо, що США у прискореному порядку надаватимуть дозвіл іншим країнам на передачу винищувачів F-16 для України. Про це інформував Білий дім за підсумками телефонної розмови президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності.

24 серпня речник Пентагону офіційно підтвердив, що США найближчим часом почнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Як зазначив, бригадний генерал Патрік Райдер, загальну кількість українців, які візьмуть участь у тренуваннях має визначити Україна, а США стануть "ще одним майданчиком для навчання". Він розповів, що у вересні українські фахівці пройдуть курси англійської мови, а вже в жовтні очікується початок навчання льотчиків польотам на F-16 на авіабазі Морріс у штаті Арізона.

Данія надасть Україні 19 літаків F-16, а перші 6 винищувачів можемо отримати вже ближче до кінця року. Нідерланди можуть передати Україні 42 літаки F-16. Норвегія підтвердила надання Україні західних винищувачів F-16 та систем протиповітряної оборони IRIS-T. Також повідомлялось, що Греція доєднається до участі в тренуванні українських пілотів на F-16.

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