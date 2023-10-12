Зазначається, що поставки не є військовою допомогою.

Компанія Boeing Co. прискорила поставку 1000 "розумних" бомб в Ізраїль, тому що країна посилила заходи боротьби з ХАМАС після теракту, який забрав сотні життів.

Видання Bloomberg пише, що 250-фунтові бомби - частина контракту 2021 року - їх доставили з бази ВПС в США на транспорті ВПС Ізраїлю. Йдеться про 1000 одиниць GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB).

Високопоставлений представник оборонного відомства заявив, що боєприпаси, які терміново доставили в Ізраїль, не були частиною "іноземного військового продажу", а були частиною "прямого комерційного продажу", що було оформлено раніше.

Ще один представник оборонного відомства уточнив, що мова йде лише про прискорення поставок в рамках прямих комерційних продажів між Boeing та Ізраїлем, укладених в травні 2021 року, які Держдепартамент оцінив в 735 мільйонів доларів. У нього також входять комплекти для переобладнання некерованих бомб в керовані по GPS Joint Direct Attack munitions.

Бомби, які ізраїльські винищувачі можуть запускати з відстані більше 64 км, "дозволяють точно вражати терористів в Газі, зводячи до мінімуму втрати серед мирного населення", - сказав Бред Боуман, військовий аналітик Фонду захисту демократії, що займається військовими питаннями Близького Сходу. За його словами, це дуже важливий момент, враховуючи, що ХАМАС утримує заручників.

Продаж у травні 2021 року цих бомб викликав суперечки, коли адміністрація Байдена повідомила про це Конгрес. За даними дослідницької служби Конгресу, сенатор Берні Сандерс і деякі члени Палати представників виступили за блокування пропонованого продажу в знак протесту проти ізраїльських атак в секторі Гази, але голосування з цього питання не відбулося.

Армія Ізраїлю - що відомо про ЦАХАЛ

До складу ізраїльської армії входять три види військ-сухопутні війська Ізраїлю, ВПС Ізраїлю і ВМС Ізраїлю.

У теперішній час в ізраїльській армії налічується 173 тисячі діючих військовослужбовців, у тому числі 8 тисяч командирів. Крім того, військові призвали 300 тисяч резервістів, а для доставки резервістів, які перебувають за кордоном, організовуються спеціальні рейси.

Ізраїльські війська вже задіяли 600 літаків і 300 ракетних установок для нанесення ударів по сектору Гази. Сухопутні війська також використовують 300 танків, наявних в арсеналі Ізраїлю, і ще 2 тисячі танків можуть бути використані.

При цьому менш ніж за добу вони скинули на сектор газу близько 2 тисяч боєприпасів і більше 1 тисячі тонн бомб на більш ніж 10 тисяч цілей. ВПС Ізраїлю використовують винищувачі Kfir, а також мають на озброєнні американські F-35 Lightning II.

Вас також можуть зацікавити новини: