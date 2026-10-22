У Польщі виникли дуже серйозні проблеми з південнокорейськими танками, - ЗМІ

Бригада, що відповідає за прикриття польського кордону з Калінінградською областю РФ, виявилася небоєздатною.

Польська армія імовірно зіткнулася з проблемами технічної готовності південнокорейських танків K2GF. Про це пише Defence Express.

Йдеться, що у 9-й бронекавалерійській бригаді, яка однією з перших отримала цю техніку та дислокується у місті Бранево, близько 30 машин із 58, за повідомленнями польських ЗМІ, не виконують завдання за призначенням. Водночас у польському Агентстві озброєнь запевняють, що рівень технічної готовності цих танків відповідає показникам інших зразків військової техніки, а несправності усувають спільно з підрядниками.

"Як виявилось, 30 із 52 ОБТ K2 цього підрозділу зараз стоять буквально "під парканом", та ніяк не можуть використовуватися за прямим призначенням. Але самі поляки вважають, що це нормальна ситуація, і "так має бути". Хоча тут мова про зразок озброєння, сам факт закупівлі якого та умови оплати викликали певні внутрішні дискусії", - повідомляє Defence Express.

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Зокрема, за даними польського видання Defence24, інформацію про несправні танки оприлюднив журналіст радіостанції Radio Zet Маріуш Гіршевський. У відповідь на запит журналістів речник Агентства озброєнь Гжегож Полак заявив, що південнокорейські K2 у польському війську демонструють такий самий рівень технічної готовності, як і інші види озброєння. За його словами, усі виявлені технічні проблеми вирішують у взаємодії з виробниками та іншими підрядниками.

Переозброєння одного з батальйонів 9-ї бронекавалерійської бригади в Бранево на танки K2 завершили у 2025 році. Крім цього підрозділу, такі машини використовують 15-та та 20-та механізовані бригади Війська Польського.

Як зазначає Defence Express, ситуація з технічною готовністю танків у Бранево викликає особливе занепокоєння з огляду на завдання бригади. За інформацією з відкритих джерел, вона відповідає за прикриття польського кордону з Калінінградською областю РФ. Тому питання реальної боєздатності її танкового парку має особливе значення.

Наразі невідомо, чи стосується проблема приблизно половини несправних машин лише 9-ї бригади, чи аналогічна ситуація склалася також у 15-й та 20-й механізованих бригадах. Відкритих даних про технічний стан танків K2 в інших польських підрозділах немає, констатують аналітики.

Закупівля цих машин і плани щодо організації їхнього виробництва в Польщі вже супроводжувалися суперечками. Як зазначають аалітики, у 2024 році виникли дискусії щодо можливого місця виробництва танків, а у 2026 році польська та південнокорейська сторони не дійшли згоди щодо умов локалізації виробництва, вважають експерти.

"За актуальними даними поляки уже отримали 180 танків південнокорейського виробництва K2, та ще мають отримати мінімум 64 локалізовані танки K2PL, котрі від базового варіанту мають відрізнятись значною ступінню локалізації виробництва в Польщі, наявністю бортового РЕБ, комплексу активного захисту Trophy та дистанційно керованого модуля з 12,7-мм кулеметом", - йдеться у статі.

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