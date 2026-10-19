Польща отримала партію балістичних ракет дальністю ураження до 290 км, - ЗМІ

Йдеться про південнокорейські ракети СТМ-290.

Польща отримала партію керованих ракет CGR-080 та балістичних CTM-290 для реактивних систем залпового вогню Homar-K. Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на Агенцію озброєнь Польщі (Agencja Uzbrojenia).

"До партії увійшли ракети CGR-080 із дальністю ураження до 80 км, а також балістичні ракети CTM-290, дальність яких сягає 290 км", - сказано в повідомленні. При цьому польське оборонне відомство не розкриває кількість переданих боєприпасів.

"Мілітарний" зазначає, що постачання здійснюють у межах програми переозброєння польської ракетної артилерії, яка передбачає закупівлю загалом 290 пускових модулів Homar-K.

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У квітні 2024 року Польща замовила додаткові 72 пускові модулі Homar-K разом із кількома тисячами ракет різної дальності. Вартість контракту з південнокорейською Hanwha Aerospace становила близько 1,6 млрд доларів.

"Мілітарний" зазначає, що Homar-K є польською модифікацією південнокорейської РСЗВ K239 Chunmoo, яку встановлюють на восьмиколісне шасі Jelcz та інтегрують із польською системою управління вогнем TOPAZ. Одна установка здатна нести до 12 керованих реактивних снарядів або дві балістичні ракети.

В повідомленні сказано, що в квітні 2024 року в Південній Кореї відбулися перші успішні випробування балістичної ракети CTM-290, а на полігоні в Анхині були присутні представники польського Міністерства оборони.

Зазначається, що Польща працює над локалізацією виробництва ракет CGR-080 на власній території. За інформацією Агенції озброєнь, перші ракети мають зійти з виробничої лінії польського підприємства вже у 2028 році.

У квітні 2025 року польська WB Electronics та південнокорейська Hanwha Aerospace домовилися про створення спільного виробництва керованих ракет калібру 239 мм. А вже у грудні 2025 року, Агенція озброєнь уклала контракт із консорціумом Hanwha WB Advanced System та Hanwha Aerospace на постачання ракет CGR-080 польського виробництва. Початок поставок за цією угодою передбачений із 2030 року.

Ведеться підготовчих робіт із будівництва заводу Hanwha WB Advanced System у Гожуві-Великопольському (Польща).

Зброя Польщі

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2024 року у вперше запустили керовану ракету CGR-080 із реактивної системи залпового вогню Homar-K.

Army Recognition писала, що дальність запущеної ракети становить до 80 км. Цей показник вищий, ніж в аналогічної системи HIMARS.

Модульна конфігурація системи Homar-K дозволяє вести вогонь широким спектром керованих і некерованих боєприпасів, що робить її потужним засобом для задоволення сучасних потреб на полі бою.

Зазначалося, що HIMARS має перевагу завдяки перевіреній в боях надійності і глобальному розгортанню. Але модульність і сумісність Homar-K з різними боєприпасами, в тому числі з CGR-080, позиціонує польську систему як більш універсальне і адаптоване до місцевих потреб рішення.

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