На озброєнні ВМС в бригаді морської авіації вже застосовуються вироби турецького ВПК – славнозвісні "Байрактари".

Україна вже готує екіпаж для корвету "Гетьман Іван Мазепа", який зараз будують в Туреччині для Військово-морських сил ЗСУ. Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Військово-морські сили завжди тісно співпрацювали з представниками Турецької Республіки в оборонній сфері. Екіпаж для одного з цих кораблів вже проходить підготовку без відносно того де і яку саме, для проходження подальшої служби на цих кораблях", - наголосив він.

За його словами, не потрібно забувати, що на озброєнні ВМС в бригаді морської авіації застосовуються вироби турецького ВПК – славнозвісні "Байрактари". "Ми працюємо з представниками цієї країни досить плідно і давно. Ще до початку повномасштабного вторгнення почали це робити", - наголосив Плетенчук.

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Також Плетенчук розповів про можливі загрози від Росії з моря. "Тенденція зберігається. Зараз Чорне море вже фактично четверту добу вільне від присутності там російських кораблів, а в Азовському морі продовжує чергувати одна одиниця на північ від так званого Кримського мосту", - сказав він.

За його словами, враховуючи те, що фактично ракетоносії базуються постійно у східній частині Чорного моря, то, звісно, ускладнена для них процедура підготовки до обстрілів. "Ми намагаємось максимально оперативно отримувати інформацію щодо їх виходів в море, пересування", – наголосив речник ВМС України.

Плетенчук також розповів, що ситуація в Середземному морі з російськими суднами "взагалі цікава". За його словами, там є кораблі, які входять до ЧФ РФ, але не змогли повернутися до пунтків базування через турецькі протоки, які в нас називають Босфор і Дарданелла, через заборону проходу протокою бойових одиниць воюючих країн.

"Звісно, що з тієї акваторії нанести вогневе ураження по території України для ворога фактично не можливо. Такої практики не було. Тому що для цього російські ракети мають перетнути повітряний простір країн НАТО, а це, згідно міжнародного права, фактично є таким прецедентом, який може трактуватися як напад. Тому таких випадків не було", - розповів Плетенчук.

При цьому зазначив, що ці російські кораблі поповнюють свої запаси пального завдяки так званому "сирійського експресу" - з портів РФ вирушали судна забезпечення через Босфор до пункту базування в Тартусі, де існує військово-морська база РФ.

Візит Зеленського в Туреччину

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом в Туреччині.

Зеленський зустрінеться із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою.

Також окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проектів в оборонно-промисловій сфері.

При цьому Зеленський відвідає корабельні, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

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