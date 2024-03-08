У Зеленського оприлюднили програму візиту.

Президент України Володимир Зеленський 8 березня здійснить візит до Туреччини для зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

В Офісі президента України оприлюднили програму візиту глави держави до Туреччини. Деталі відомство розкрило в Telegram.

Зокрема, під час візиту Зеленський зустрінеться із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою.

Відео дня

Також окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проектів в оборонно-промисловій сфері.

При цьому Зеленський відвідає корабельні, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

Останні заяви Зеленського та Ердогана

25 лютого Зеленський сказав, що очікує від Туреччини допомоги на дипломатичному рівні для розблокування портів Миколаївщини з метою розширення зернового коридору.

28 лютого Ердоган заявив, що готовий знову посадити за стіл переговорів Україну і Росію у Стамбулі у питаннях функціонування Чорноморського зернового коридору.

Вас також можуть зацікавити новини: