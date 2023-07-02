Сучасний корабель вже наступного року має увійти до складу ВМС ЗСУ.

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив журналістам, що майбутній флагман національного флоту, корвет "Гетьман Іван Мазепа" наразі в у Туреччині будується навіть швидше, ніж планувалося.

"Усе триває відповідно до плану, навіть швидше. Попри повномасштабну російську агресію, з боку керівництва держави є підтримка й розуміння, що ми маємо будувати потужний флот та дивитися в майбутнє… Тому будівництво таких кораблів триває, і воно триває відповідно до графіка та навіть трішки з його випередженням", - наголошує командувач.

За його словами, усе озброєння, призначене для корабля, буде поставлене своєчасно, та вже наступного року він має увійти до складу ВМС.

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Оснащення фрегата озброєнням вже визначене контрактом. Зокрема, йдеться про артилерійські системи калібром 76 мм та 205 мм, крилаті ракети, зенітно-ракетний комплекс дальністю понад 20 км, засоби радіоелектронної боротьби.

"Відповідно до чинного контракту, ми будуємо два такі кораблі за кордоном. Наступні ми планували будувати на території України, адже ми зобов’язані в майбутньому розвивати нашу суднобудівну галузь. Тому третій, четвертий корабель має вже будуватися в Україні", - каже Неїжпапа.

Він додає, що також у Туреччині триває підготовка команди корвета. Спочатку екіпаж індивідуально опановуватиме техніку та озброєння, що встановлені на кораблі, а після проходження індивідуальної підготовки за спеціальностями триватиме загальна підготовка.

Як пояснив командувач, стажування та тренування на турецьких кораблях такого типу дозволить українським морякам якнайшвидше здобути необхідні практичні навички.

Крім того, віце-адмірал акцентує, що вітчизняні ВМС повинні мати багато платформ: кораблі класу "корвет", протимінні кораблі, десантні сили тощо.

В Туреччині триває будівництво корвета "Гетьман Іван Мазепа" - головне

Як повідомляв УНІАН, в Туреччині у вересні 2021 року відбулась закладка кіля корабля класу "корвет" типу Ada для ВМС України.

2 жовтня 2022 року у Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard відбулась церемонія спуску на воду цього корвету з найменуванням "Гетьман Іван Мазепа".

Корпус майбутнього флагмана Військово-Морських сил ЗСУ зроблений зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на заводах "Азовсталь" і "ММК ім. Ілліча".

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