Майбутній флагман українських ВМС продовжує державні випробування.

Військово-морські сили ЗСУ показали на відео як корвет "Гетьман Іван Мазепа", побудований для ВМС у Туреччині, успішно пройшов артилерійські стрільби.

Відповідний ролик оприлюднив командувач ВМС Олексій Неїжпапа. У повідомленні йдеться, що майбутній флагман ВМС ЗСУ демонструє високу боєздатність.

"Корвет "Іван Мазепа" продовжує успішно проходити державні випробування. Під час артилерійських стрільб він продемонстрував відмінні результати, точно вразивши повітряні, морські та наземні цілі", - заявив командувач.

Корабель оснащено сучасними системами озброєння, що значно підвищують його бойові можливості. Як уточнюється, усі попередні технічні зауваження враховано, модернізація корвета зосереджена на забезпеченні його максимальної ефективності та захисту в бою. Зокрема, посилено засоби протиповітряної оборони.

"Іван Мазепа" – це не лише новітні технології, а й символ українського незламного флоту. Впевненість у наших силах зростає, і ми готові до нових викликів війни. Україна – непереможна морська держава, здатна дати відсіч будь-яким загрозам!", - наголошує Неїжпапа.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" - що відомо

Перший корвет типу Ada для ВМС ЗСУ, якийотримав назву "Гетьман Іван Мазепа", заклали 7 вересня 2021 у Туреччині та спустили на воду 2 жовтня 2022 року. У травні цього року він вийшов на випробування, в жовтні Військово-морські сили ЗСУ показали як він проходить ходові випробування в морі.

Корабель озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid, на носі - зенітно-ракетного комплексу VL MICA, над гелікоптерним ангаром встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut від компанії Aselsan.

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