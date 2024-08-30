Передбачається, що корабель зможе нести до 50 пілотованих літаків та дронів.

Туреччина офіційно затвердила концептуальний проєкт свого першого повноцінного авіаносця MÜGEM – великого корабля, який буде мати широкі можливості. Про це з посиланням на турецьку пресу повідомляє Defense Express.

Довжина корабля буде становити 285 м, ширина – 72 м. MÜGEM отримає водотонажність 60 тис. т і зможе розвивати швидкість до 25 вузлів. Останнє забезпечить газотурбінна установка типу COGAG з чотирьох двигунів LM-2500 від General Electric.

MÜGEM не має стартових катапульт – у якості альтернативи встановлять трамплін, через що авіаносець не зможе запускати звичайні винищувачі. Замість них у складі авіагрупи буде Hürjet – одномоторний надзвуковий навчально-тренувальний та легкий бойовий літак.

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Відсутність пілотованих винищувачів також повинні компенсувати БПЛА, такі як розвідувально-ударний TB3, дрон-винищувач Kızılelma і ударний Anka-3. Окрім цього, на борту корабля зможуть базуватись вертольоти.

Варто зазначити, що Туреччина вже має досвід створення кораблів-авіаносіїв. Раніше Анкара побудувала TCG Anadolu – універсальний десантний корабель, який самі турки позиціонують як "‎перший у світі носій дронів"‎.

Туреччина будує кораблі для України

Нагадаємо, у травні цього року побудований турками за проєктом Ada корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші випробування. Він має замінити фрегат "Гетьман Сагайдачний" та стати новим флагманом ВМС ЗСУ.

Пізніше було спущено на воду другий такий корвет для України, що отримав назву "Гетьман Іван Виговський". Варто зазначити, що Військово-морські сили Туреччини вже ввели до експлуатації корвети типу Ada.

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