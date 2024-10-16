Військово-морські сили ЗС України показали на відео ходові випробування потужного корвета "Гетьман Іван Мазепа", який побудований для ВМС у Туреччині.
"Корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на ходові випробування в морі", - йдеться у повідомленні Військово-морських сил.
На відео, яке оприлюднили ВМС ЗСУ, можна побачити, як потужний корабель йде по воді. Його показано з різних ракурсів, в тому числі продемонстровано, як на вертолітний майданчик, прямо на палубі корвета, сідає військовий гелікоптер. Також на відео, ймовірно, показано випробування пуску морського снаряда.
Корвет "Гетьман Іван Мазепа" - що відомо
Нагадаємо, перший корвет типу Ada для українських ВМС, який отримав назву "Гетьман Іван Мазепа", заклали 7 вересня 2021 у Туреччині та спустили на воду 2 жовтня 2022 року. У травні 2024-го він вийшов на випробування.
Корабель озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid, на носі - зенітно-ракетного комплексу VL MICA, над гелікоптерним ангаром встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut від компанії Aselsan.
Як повідомляв УНІАН, другий побудований у Туреччині корвет типу Ada для ВМС України – "Гетьман Іван Виговський" (F-212) – спущений на воду у Стамбулі. Корабель було закладено 18 серпня 2023 року. Виробник корвета – Стамбульська військово-морська верф та Миколаївський суднобудівний завод "Океан".