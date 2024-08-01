Спущено на воду корабель 'Гетьман Іван Виговський' для ВМС України (фото)

Він став другим корветом типу Ada, який побудували для потреб українських ВМС.

Другий побудований у Туреччині корвет типу Ada для ВМС України – "‎Гетьман Іван Виговський"‎ (F-212) – був спущений на воду у Стамбулі. Про це повідомляє Clash Report.

Корабель було закладено 18 серпня 2023 року. Виробник корвета – Стамбульська військово-морська верф та Миколаївський суднобудівний завод "Океан". "Гетьман Іван Виговський" ще певний час будуть добудовувати на плаву.

Перший корвет типу Ada для українських ВМС, який отримав назву "Гетьман Іван Мазепа", заклали 7 вересня 2021 і спустили на воду 2 жовтня 2022 року.

Відео дня

У травні 2024-го він вийшов на випробування. Пізніше ВМС України оприлюднили відео ходових випробувань корабля. Вже скоро він може поповнити флот України.

Корвет Ada – характеристики і можливості

Корвет Ada є частиною проекту MILGEM, розробленого насамперед для ВМС Туреччини. Зазначимо, що турецькі військово-морські сили уже ввели до експлуатації такі кораблі.

Метою проекту Ada є створення сучасного літорального бойового корабля, який може проводити протичовнові операції та вести патрулювання у відкритому морі. Розробники використали в конструкції корвету принципи технології стелс.

За даними з відкритих джерел, довжина корабля складає 99 м. Екіпаж корвету – 93 особи з можливостю розміщення ще 13-ти. Загалом Київ замовив два корвети типу Ada з дещо видозміненим проектом у бік посилення ППО.

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