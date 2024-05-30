Корабель озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid італійського виробництва.

Новітній український корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211) вийшов із турецької корабельні RMK Marine на перші ходові випробування.

Знімки оприлюднив турецький морський оглядач en_balci у соцмережі. На знімках видно, що корабель озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid виробництва італійської компанії OTO Melara. Також на носі корабля видно відкриту кришку морського зенітно-ракетного комплексу VL MICA.

Над гелікоптерним ангаром встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut від компанії Aselsan. Іншою продукцією компанії на борту корвета є 12,7-міліметрові дистанційно керовані установки STAMP, встановлені по лівому й правому бортах корвета.

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Також видно типові для кораблів проєкту Ada радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, систему супутникового зв’язку від Aselsan, систему радіоелектронної боротьби ARES-2N та систему постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC.

На корвет "Гетьман Іван Мазепа" встановлено тактичний навігаційний радар ALPER, а для виявлення повітряних цілей встановлено 3D-радар SMART-S MK2.

На оприлюднених фото не видно торпедні апарати та пускові установки протикорабельних ракет.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа"

Корвет спустили на воду у жовтні 2022 року. Церемонію закладки провели у вересні 2021 року, а наприкінці грудня того ж року почали складати корпус.

Раніше планувалося, що до 2023 року корабель із частковим оснащенням відбуксирують в Україну на добудову, однак через повномасштабне вторгенння РФ корабель добудували та оснастили у Туреччині.

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