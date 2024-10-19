Досі росіяни використовували ці ракети з фугасним зарядом.

Росіяни вперше застосували проти України крилату ракету Х-69 з касетною бойовою частиною. Про це повідомляє телеграм-канал "Полковник ГШ".

"Збита сьогодні вночі крилата ракета Х-69 з касетною бойовою частиною. Зазначений засіб авіаційного ураження з таким бойовим навантаженням виявлено вперше", – йдеться у повідомленні.

Автор каналу закликає негайно викликати саперів ДСНС у разі виявлення підозрілих металевих кульок – це нерозірвані суббоєприпаси касетної боєголовки.

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Що відомо про ракет Х-69

Як писав УНІАН, Х-69 – новітня крилата ракета Росії, вперше застосована саме у російсько-українській війні. Вона є спеціальною малопомітною версією радянської ракети Х-59 і була вперше представлена у серпні 2022 року.

За даними Defense Express, "поодинокі випадки" застосування цієї ракети у війні проти України начебто були ще у 2023 році. Але перші достовірні факти використання датуються все ж лютим 2024 року.

Найгучніший епізод використання ракет Х-69 відбувся у квітні цього року. Саме цими ракетами окупанти знищили Трипільську ТЕС на Київщині.

Згідно відкритих даних, ракета Х-69 може запускатися з літаків МіГ-31, Су-30МК, Су-34 та Су-35, а також з вертольота Ка-52. Ймовірно, вона буде основною крилатою ракетою для новітнього багатоцільового літака Су-57.

Вага ракети становить трохи менше 800 кг, а швижкість її польоту складає до 1000 км/год. Вага боєголовки становить близько 300 кг. Навігація Х-69 здійснюється за допомогою супутників ГЛОНАСС та GPS з інерційним дублюванням. Повідомляється, що ракета здатна літати на висоті до 20 метрів над рівнем землі, що значною мірою сприяє її низькій помітності на радарах. Вважається, що її дальність складає не більше 400 км.

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