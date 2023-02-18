Чиновник заявив, що Київ разом з партнерами змусить Москву усвідомити, що Захід не "втомиться" підтримувати Україну.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба натякнув на сюрпризи в питаннях поставок військової допомоги Києву після своєї зустрічі з міністрами країн "Великої сімки" (G7).

Чиновник заявив про прискорення поставок зброї й введення нових санкцій проти Росії. Про це він написав у своєму Twitter після зустрічі з партнерами G7. Кулеба зазначив, що відповідні переговори відбулися на запрошення глави японського МЗС Йосімаса Хаясі.

"Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України в 2023 році. Будуть швидкі поставки зброї і нові санкції. Росія повинна усвідомити, що ми не втомимося протидіяти його агресії", - написав глава МЗС України.

Майбутній саміт G7 й санкції проти РФ

Зазначимо, що глава МЗС України провів зустріч з міністрами країн G7 напередодні саміту організації, який відбудеться 24 лютого - в річницю вторгнення військ РФ на територію нашої країни.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський може взяти участь в онлайн-саміті G7. За даними ЗМІ, його запросив на зустріч безпосередньо прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Головною темою саміту стануть нові санкції проти Російської Федерації.

Як раніше анонсувала заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, США і G7 готують новий пакет санкцій проти Росії до річниці вторгнення в Україну. Вона заявила, що нові обмеження стануть логічним продовженням вже прийнятих санкцій. Також вона заявила, що обмеження торкнуться російської промисловості.

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