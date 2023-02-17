Ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмежень у певних категоріях.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Сполучені Штати та Велика сімка ведуть роботу з підготовки масштабного пакету санкцій проти РФ. Його мають оголосити ближче до річниці російського вторгнення в Україну – 24 лютого.

"Я думаю, ближче до 24 числа ви побачите новий великий пакет санкцій як з боку США, так і усіх наших партнерів по G7. Ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмежень у певних категоріях, пов’язаних, зокрема, з обмеженням потоку технологій й обладнанням для російської оборонної промисловості тощо", – цитує Нуланд "Європейська правда".

Також готуються індивідуальні санкції для осіб, які причетні або докладають зусиль на підтримку російської війни проти України.

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За словами Нуланд, санкції також можуть бути запроваджені проти інших країн, які допомагають РФ обходити введені раніше обмеження. Йдеться, зоурема, про схеми імпорту до Росії ноутбуків, холодильників, іншої побутової техніки, електронні компоненти яких РФ може використовувати для війни.

"Ми збираємося також розширити наш експортний контроль, щоб охопити країни, які допомагають Росії. Ми публічно говорили про Іран, КНДР, Китай. Але також є інші країни, які використовуються для обходу санкцій", – наголосила Нуланд.

Санкції проти Росії: актуальні новини

15 лютого Європейська комісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він також включає санкції проти іранських організацій.

Раніше також повідомлялося, що Європейський союз планує запровадити санкції проти судноплавної компанії SUN Ship Management Ltd, яка допомагає РФ в обході західних обмежень на експорт нафти. У квітні 2022 року компанія таємно "прихистила" у себе 92 судна російської державної компанії "Совкомфлот" для організації подальших перевезень російського палива на випадок санкцій Заходу.

Крім того, на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Євросоюз оновив так званий "сірий список" податкових юрисдикцій, додавши в нього країну-агресора.

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