Президент України також розгляне питання про відвідування Хіросіми, якщо Японія запросить його взяти участь у офлайн саміті G7 у травні.

Президент Володимир Зеленський може взяти участь в онлайн-саміті "Великої сімки" 24 лютого. Очікується, що в ході зустрічі лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти України.

Про це пише видання Kyodo із посиланням на джерело в уряді Японії. За словами джерела, на відеосаміт Зеленського запросив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

Віртуальна зустріч проходить у той час, коли Японія зміцнює відносини з іншими країнами G7 на тлі побоювань, що навесні Росія почне великомасштабний напад на Україну. Аналогічні Збори відбулися 24 лютого 2022 року, тоді лідери групи домовилися про введення економічних санкцій щодо Росії.

Відео дня

За словами джерела, на запланованому онлайн-саміті країни G7 мають намір підтвердити співпрацю в підтримці України і засудять Росію.

Лідери "Великої Сімки" також обміняються думками про те, як стабілізувати світові енергетичні ринки, які постраждали через вторгнення Росії в Україну в минулому році, коли ціни на нафту і природний газ у всьому світі різко зросли.

Очікуваний онлайн-саміт покликаний підготувати очну зустріч лідерів країн "Великої сімки", яка має пройти в травні у Хіросімі.

За словами джерела, на онлайн-зустрічі лідери G7 можуть обговорити, чи потрібно просити президента України приєднатися до очної зустрічі в травні. Видання повідомляє, що Зеленський розгляне питання про відвідування Хіросіми, якщо Японія запросить його взяти участь у саміті G7.

Саміт країн "Великої сімки"

Як повідомляв УНІАН, на саміті G7 влітку минулого року лідери країн заявили, що відносини з РФ не зможуть повернутися на той рівень, який був до 24 лютого. Тоді лідери G7 домовилися про безстрокову військову та фінансову підтримку України.

Нагадаємо, до складу "Великої сімки" входять США, Німеччина, Канада, Франція, Великобританія, Італія і Японія. Росія була вигнана з цього клубу найсильніших держав через свою агресію проти України.

На початку року стало відомо, що Японія планує запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті G7, який пройде 19-21 травня в Хіросімі. За даними місцевих ЗМІ, Японія як головуюча в "Групі семи" хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо російського вторгнення в Україну.

Раніше, 12 грудня, під керівництвом канцлера Німеччини Олафа Шольца відбулася онлайн-зустріч лідерів "Групи семи". Глави держав обговорили нагальні потреби України після нападів Росії на енергетичну інфраструктуру країни.

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