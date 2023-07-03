Він рапортував про знищення "майже всіх танків "Леопард", поставлених ЗСУ.

У Росії продовжують звітувати про примарні втрати української армії, щоб видати хоч якісь "переможні" новини на тлі невдач на фронті.

У понеділок, 3 липня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив про "знищені в Україні 16 танків Leopard".

За його словами, путінські військові знищили "практично всі" поставлені Україні Польщею і Португалією танки Leopard. Шойгу каже, що йдеться про 16 машин, "уражених на Південно-Донецькому, Запорізькому та Донецькому напрямках".

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"Це практично 100% танків цього типу, поставлених Польщею і Португалією", — сказав міністр оборони РФ у ході наради з керівним складом Збройних сил Росії.

Втрати української техніки на війні

На початку червня, коли ЗСУ пішли в контрнаступ, військовий оглядач таблоїда Bild Юліан Ріпці заявив, що Україна втратила в боях на Запорізькому напрямку два танки Leopard 2 і 13 БМП Bradley. Росіяни тоді фантазували про 7 знищених танків Leopard.

19 червня міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував втрати техніки у війні з російськими окупантами. Він підтвердив, що росіяни дійсно пошкодили танк Leopard, він перебував на ремонті.

Також Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю для The Washington Post прокоментував втрати Leopard 2. "У нас Leopard не для того, щоб він їздив на парадах, щоб з ним фотографувалися політики або знаменитості. Вони прийшли сюди на війну. А Leopard на полі бою — це не Leopard, а мішень", — заявив він.

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