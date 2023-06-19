Окупанти дійсно пошкодили танк Leopard.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував втрати техніки у війні з російськими окупантами. Він підтвердив, що росіяни дійсно пошкодили танк Leopard, який надали Україні партнери.

"В нас все на базі, все ремонтується. Поранений Leopard полікується", – розповів міністр в інтервʼю виданню "Настоящее время".

Він також згадав те, як російська пропаганда показує велику кількість знищеної української техніки.

"Тому коли ви дивитеся пропагандистські російські канали, і вони показують багато розбитої української техніки, моя вам порада: звертайтеся до спеціалістів з OSINT, їх зараз дуже багато. Ми сміялися, наприклад, коли один і той самий Leopard, який справді був "травмований" – це війна – був показаний російськими пропагандистськими каналами з різних боків, порахований, помножений і мультиплікований", – додав Резніков.

Втрати української техніки на війні

Військовий оглядач таблоїда BILD Юліан Рьопке заявив, що на початку червня Україна втратила в боях на Запорізькому напрямку два танки Leopard 2 і 13 БМП Bradley.

Пізніше російські пропагандисти заявляли, що їхні війська знищили 7 танків Leopard. Водночас Німецький уряд не отримував даних про ці втрати.

Видання CNN із посиланням на аналіз розвідки з відкритих джерел 12 червня писало, що за декілька днів наступу Україна втратила 16 американських БМП M2 Bradley. Незважаючи на це, українські воїни продовжують просуватися вперед та звільняють території.

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