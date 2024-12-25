На думку аналітика, недолік БПЛА полягає в обмеженому виробництві.

Українські інженери перетворили вітчизняний легкий літак А-22 "Летюча лисиця" на ударний безпілотник, який здатний долетіти до Москви

Як пише BILD, комерційний надлегкий літак, що "перетворився" на безпілотник дальнього радіусу дії, здатний подолати до 1200 км. Зазначається, що за дальністю польоту український БПЛА значно перевищив можливості німецької крилатої ракети Taurus.

"Крім того, це найбільший із відомих українських БПЛА-камікадзе: він може нести 200 кг вибухівки", - акцентує видання. Один з основних нюансів "переробки" полягає в тому, що ручне управління літака замінено супутниковою навігаційною системою.

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BILD зазначає, що йдеться про двомісний літак А-22 "Летюча лисиця". Починаючи з 1996 року, компанія "Аеропракт" (Україна) виробила понад тисячу таких надлегких літальних апаратів. За даними видання, переобладнати "Летючих лисиць" на грізну зброю українські військові вирішили на початку 2024 року.

Уже навесні ЗСУ успішно застосувала дрон для атаки на завод у Татарстані, де країна-агресор виробляє БПЛА, у грудні "лисиць" запустили по штабу спецпризначенців, розташованому в Грозному.

Дрон долає солідні відстані завдяки невеликому двигуну, практично невидимому для систем ППО, радари яких реагують на виділення тепла.

"Якщо двигун ракети Storm Shadow розігрівається до 870 градусів, то двигун А-22 - максимум до 100 градусів. Радіолокаційний захист А-22 забезпечує спеціальна плівка. До того ж, він летить із невеликою швидкістю і на малій висоті. Відповіді у російської ППО поки що немає", - констатує BILD.

На думку аналітика видання Юліана Репке, недолік БПЛА - його невелика кількість. Це пов'язано з тим, що донедавна компанія "Аеропракт" виробляла щорічно до півсотні "Летючих лисиць". Експерт припускає, навряд чи, цей обсяг вдасться значно збільшити. "Для порівняння - російські військові іноді запускають понад 50 безпілотників-камікадзе "Герань-2" лише за одну ніч", - констатує Репке.

Що ще відомо про використання А-22

Нагадаємо, навесні в небі над Казанню (столиця Республіки Татарстан) помітили безпілотний літальний апарат. Росавіація оголосила про тимчасове припинення роботи аеропортів Казані та Нижньокамська, місцеві пабліки писали про евакуацію на кількох підприємствах. Тривогу оголосили на об'єктах ТАНЕКО і ТАІФу в Закам'ї, а також КОСу в Казані.

У мерії Нижньокамська кажуть, що зробили це через повідомлення про "можливе виникнення позаштатної ситуації на територіях виробничих підприємств Нижньокамського району".

Пізніше стало відомо, що безпілотники атакують, зокрема особливу економічну зону "Алабуга", де виробляють дрони типу "Shahed".

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