Українці захисники знищують ворожі дрони з штурмової гвинтівки.

Українські авіатори залучають старі гвинтові літаки 1970-х років для боротьби з російськими безпілотниками у стилі Першої світової війни.

Як пише Forbes, все більше українців готуються піднятися в небо і полювати на російські безпілотники. Зазначається, що у соцмережі завірусилось відео, на якому екіпаж управління української розвідки на спортивному літаку "Аеропракт А-22" знищує безпілотник зі своєї штурмової гвинтівки.

Ця тактика ГУР не відрізняється від тої, яку застосовують на півдні України, де для збиття БПЛА підіймаються у повітря на навчально-тренувальному літаку Як-52. Стрілець на задньому сидінні також атакує з рушниці дрони.

"Методи екіпажу Як-52 ефективні і, мабуть, найголовніше, недорогі. Українські сили не можуть дозволити собі стріляти найбільшими та найкращими ракетами ППО, які можуть важити сотні кілограм і коштувати мільйони доларів за штуку, по 14-кілограмовому безпілотнику Орлан-10, який коштує всього 100 000 доларів. Експлуатація Як-52 або А-22 коштує всього кілька сотень доларів за годину. Кілька рушничних гільз або патронів коштують майже нічого", - додає видання.

Як вказується, Збройні сили України вже використовують у бойових діях А-22 вартістю 90 000 доларів як ударні безпілотники. Їх переобладнують для автономного польоту та начиняють вибухівкою. Це дозволяє цим літакам пролетіти сотні кілометрів углиб РФ щоб уразити військові та промислові цілі.

Двигун Rotax А-22 генерує 100 кінських сил, а двигун Ведєнєєва Як-52 - 360 кінських сил. Завдяки чудовому співвідношенню потужності до ваги останній може бути кращим у щільному повороті з безпілотником.

"Україна відчайдушно намагається збити десятки російських розвідувальних безпілотників, які щодня майже безкарно літають над українськими містами та базами. Минулого тижня протягом трьох вражаючих днів російські безпілотники літали над українськими аеродромами, виявляючи цілі для балістичних ракет "Іскандер". Під час цих нальотів українці втратили щонайменше три дорогоцінні винищувачі — все тому, що вони не змогли збити безпілотники до того, як безпілотники виявили літаки на землі", - пояснює Forbes.

Хоча спортивний літак для повітряних боїв може бути не найкращим варіантом для охорони аеродромів, вони можуть звільнити більш важку наземну протиповітряну оборону для переміщення на вразливі авіабази.

Як-52 проти російських БПЛА

Раніше повідомлялось, що в Одесі "Орлан-10" знищили з тренувального Як-52. Згодом Defense Express розповів, що український гвинтовий Як-52 збив вісім російських БПЛА "Орлан-10" та Zala російського виробництва.

У Forbes пояснили, що українці на Як-52 відстрілюють ворожі дрони, застосовуючи проти ворожих БПЛА дробовик.

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