Працівників підприємств нафтопереробної галузі евакуюють.

Удень у четвер, 23 травня, у небі над Казанню (столиця Республіки Татарстан) помітили безпілотний літальний апарат. Відповідне відео публікує Telegram-канал Astra.

Росавіація оголосила про тимчасове припинення роботи аеропортів Казані та Нижньокамська, це пояснили забезпеченням безпеки польотів. Крім того, місцеві пабліки пишуть про оголошення тривоги та евакуації на кількох підприємствах.

Тривогу оголосили на об'єктах ТАНЕКО і ТАІФу в Закам'ї, а також КОСу в Казані. У мерії Нижньокамська кажуть, що зробили це через повідомлення про "можливе виникнення позаштатної ситуації на територіях виробничих підприємств Нижньокамського району".

Пізніше Astra повідомила, що Нижньокамськ теж атакують безпілотники. За даними Shot, два дрони збила протиповітряна оборона. За попередніми даними, вони намагалися атакувати ОЕЗ "Алабуга", де виробляють дрони типу "Shahed" для атак по Україні.

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