Вже зараз росіяни мають проблеми з тим, аби "закрити" своїми радарами усю лінію фронту.

Втрата росіянами літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – це не просто "мінус ще один літак". Насправді зараз Україна засліплює російську ППО та авіацію, щоб було легше завдавати ударів вглиб контрольованої росіянами території, пише Forbes.

"Ми точно не знаємо, як українські сили збили один із восьми літаків радіолокаційного попередження А-50У російських ВПС у п’ятницю. Але ми знаємо чому. Росіянам закривають очі та не дозволяють контролювати український повітряний простір", – йдеться у публікації.

Видання зауважує, що літаки А-50 допомагають російському командуванню стежити за активністю українських Повітряних сил та, зокрема, оперативно виявляти запущені Україною ракети та безпілотники.

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Після того, як наприкінці минулого року українські безпілотники та ракети вивели з ладу кілька ключових наземних радарів в окупованому Криму, російські ВПС перемістили свої А-50 в цей район, щоб закрити прогалини. І тоді, у січні цього року, ЗСУ спіймали в засідку один такий А-50 і літак-командний пункт Іл-22.

Після січневої втрати одного А-50 росіяни доклали певних зусиль, щоб захистити решту таких літаків, тримаючи їх подалі від фронту і поближче до своїх кордонів. Але виявилося, що відстань була недостатньою.

Тепер у Росії залишилося, ймовірно, сім A-50 у робочому стані та та кілька таких літаків на зберіганні, але, швидше за все, у непридатному до використання стані. За даними Forbes, щоб охопити усю лінію фронту, росіянам потрібно мати одночасно 9 таких літаків: три в повітрі, три на підміні, три в цей час проходять обслуговування.

"Тобто, збивши два А-50, а також пошкодивши один під час удару безпілотника в Білорусі минулого року, українці фактично знищили всю орбіту А-50 і змусили Кремль вирішувати, в якому регіоні фронт більше не охоплюватимуть бортові радари", – йдеться у публікації.

Видання зазначає, що у будь-якому випадку утворюється прогалина в російській радіорозвідці, через яку Україна може завдавати ударів ракетами та безпілотниками.

Знищення російського літака А-50: останні новини

Як писав УНІАН, за словами голови ГУР Кирила Буданова, насправді у Росії залишилося не сім, а лише шість літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50. За його словами, якщо росіяни втратять хоча б ще один такий літак, то цілодобового чергування в повітрі вже не буде.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що знищення ще одного А-50 не змінить кардинально ситуацію на полі бою, але якщо російський літакопад продовжиться, це сильно допоможе Україні.

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