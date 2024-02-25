Спроможності ворожої авіації зменшуються зі знищенням спецтехніки та льотного складу, підкреслив речник Повітряних сил української армії.

Ще один російський літак А-50 збитий, і це не змінить кардинально ситуацію на полі бою, але систематичне знищення таких бортів може сильно допомогти Україні.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. "Спроможності росавації меншають зі знищенням спеціальної техніки та льотного складу, таким чином можна по трошки знищувати ворога тими засобами, які в нас є. На жаль, у нас обмежений ресурс сьогодні у засобах протиповітряної оборони. Спроможності їх меншають, але ворог має такі літаки, ворог може планувати і надалі удари. Звичайно, будуть враховувати те, що відбулося", - пояснив Ігнат.

Він також розповів про важливість екіпажу російського А-50, який загинув усім складом. Ігнат сказав, що цілком можливо, що їх раніше готували українські спеціалісти.

Відео дня

"Навіть не маю сумніву в цьому. Росія має достатньо навчальних закладів і ресурсів для того, щоб забезпечувати потребу в льотному складі. Але досвід тих людей, витрачені на них роки і ресурси, дуже добре, що ми ліквідували цілий екіпаж такого літака. Адже їм треба закінчити льотний ВНЗ, це п'ять років. Крім того, ще тривале навчання, польоти у військових частинах, в умовах бойових дій. Це фахівці, які мають серйозний досвід", - пояснив Ігнат.

Збитий А-50 супротивника - що зараз варто знати

Днями стало відомо, що над Азовським морем було збито російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Повідомлялося, що Сили оборони України збили борт з радянського ЗРК С-200.

Крім того, стало відомо, що внаслідок збиття весь екіпаж літака знищений. Серед них - п'ять майорів, три капітани, прапорщик і лейтенант.

Вас також можуть зацікавити новини: