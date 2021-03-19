Президент Литви Ґітанас Науседа під час офіційного візиту в Україну передав начальникові Генерального штабу Збройних сил України Руслану Хомчаку радіоелектронний комплекс протидії безпілотникам EDM4S виробництва литовської компанії NT-Servise.
Читайте такожУ США представили оновлений проект закону про безпекову підтримку України: що він передбачає«Мені дуже приємно, що так званий "ловець безпілотників", вироблений литовцями, підвищить безпеку українських солдатів», — зазначив литовський президент на своїй сторінці у Facebook.
На зустрічі 18 березня в Посольстві Литовської Республіки в Україні Головнокомандувач ЗСУ подякував литовським союзникам і запевнив, що зазначений зразок озброєння врятує не одне життя.
Як повідомляють у прес-службі Генштабу, найближчим часом «ловець дронів» передадуть одній з бригад українських військових.
Візит Науседи в Україну
- 18 березня президент Литви Ґітанас Науседа прилетів в Україну з дводенним візитом. Під час перебування у країні він планував зустрітися з керівництвом держави і виступити з промовою у Верховній Раді.
- Зокрема, виступаючи в парламенті 19 березня, Науседа заговорив українською мовою і згадав про військову агресію Росії на Донбасі.
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