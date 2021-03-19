Ґітанас Науседа сподівається, що вручений пристрій підвищить безпеку українських військових.

Президент Литви Ґітанас Науседа під час офіційного візиту в Україну передав начальникові Генерального штабу Збройних сил України Руслану Хомчаку радіоелектронний комплекс протидії безпілотникам EDM4S виробництва литовської компанії NT-Servise.

Читайте такожУ США представили оновлений проект закону про безпекову підтримку України: що він передбачає«Мені дуже приємно, що так званий "ловець безпілотників", вироблений литовцями, підвищить безпеку українських солдатів», — зазначив литовський президент на своїй сторінці у Facebook.

На зустрічі 18 березня в Посольстві Литовської Республіки в Україні Головнокомандувач ЗСУ подякував литовським союзникам і запевнив, що зазначений зразок озброєння врятує не одне життя.

Як повідомляють у прес-службі Генштабу, найближчим часом «ловець дронів» передадуть одній з бригад українських військових.

Візит Науседи в Україну

18 березня президент Литви Ґітанас Науседа прилетів в Україну з дводенним візитом. Під час перебування у країні він планував зустрітися з керівництвом держави і виступити з промовою у Верховній Раді.

Зокрема, виступаючи в парламенті 19 березня, Науседа заговорив українською мовою і згадав про військову агресію Росії на Донбасі.

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Автор: Катерина Комолова