Крим – це Україна, констатував Науседа.

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа виступив у парламенті України, зірвавши наостанок оплески депутатів.

Читайте такожУ "Слузі народу" виправдалися за скандальне листування про "проросійських бл*дей"

Виступав з трибуни Науседа українською, згадавши й про військову агресію Росії на Донбасі.

«Минуло 7 років від військової агресії, яка розірвала міжнародний лад і злагоду в Європі. Ми, литовці, далі твердо кажемо: «Крим – це Україна», – заявив політик.

Після цього парламентарі привітали слова литовського глави гучними оплесками.

Науседа заявив, що його країна засуджує дії Москви й виступає за незалежність, суверенітет й територіальну цілісність України.

Засідання Ради 19 березня: що розглянуть

Сьогодні планується продовжити розгляд у другому читанні проекту Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», № 2194.

У порядку денному на цей день розгляд у другому читанні законопроектів, серед яких є, зокрема, законопроект «Про обчислення часу в Україні» (№4201); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони», № 2195; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях», №3952.

Ще ряд законопроектів заплановано до розгляду у першому читанні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська