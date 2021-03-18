За словами голови ВР, виступ відбудеться в сесійній залі після Години запитань до уряду.

Завтра у Верховній Раді України виступить президент Литовської Республіки Гітанас Науседа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на засіданні парламенту.

Він зазначив, що виступ президента Литви запланований після Години запитань до уряду.

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Разумков звернувся до керівників фракцій з проханням донести цю інформацію до народних депутатів України.

Також він зазначив, що необхідно додатково повідомити Апарат парламенту про гостей, які будуть у Верховній Раді.

Візит Науседи до Києва

Пресс-служба президента України повідомила, що візит триватиме 18-19 березня.

"Глави держав зустрінуться у форматі віч-на-віч та проведуть чергове засідання Ради президентів України та Литовської Республіки. За результатами засідання Ради відбудеться підписання низки двосторонніх документів", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський і Науседа візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму "Україна 30. Малий і середній бізнес та держава", а також привітають учасників українсько-литовського економічного форуму "Економіка і пандемія: криза та нові можливості".

Зустріч двох президентів розпочалася сьогодні після урочистої церемонії зустрічі, повідомили в ОПУ.

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Автор: Надя Пришляк