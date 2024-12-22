Командир танка поділився унікальними подробицями про американський танк Abrams.

Зовсім нещодавно в інтернеті з'явилися кадри атаки кількох російських FPV-дронів по українському танку Abrams у Курській області. Незважаючи на це, екіпаж зумів не тільки вижити, але ще й повернутися назад на позиції. Хоч і без техніки. Командир цього танка з 47 ОМБр розповів, що протягом приблизно двох хвилин по бронемашині було завдано десь 4-6 прямих влучень FPV-дронів на оптоволокні.

Ще два дрони не влучили по цілі, а один, можливо, застряг у сітці, пише Defense Express. Командир танка підкреслює, що як би окупанти не намагалися пробити корпус машини або вежу - їм це не вдалося. Хоча експерти припускають, що їм все ж вдалося влучити по двигуну.

На танку, виходячи з опублікованого відео в X (Twitter), можна побачити і "мангал", який служить захистом від безпілотників, і велику кількість блоків динамічного захисту.

Відео дня

"Ось чому Abrams вражає. Це було б неможливо на танку серії "Т", - зазначив командир. Окупанти невдовзі намагалися добити бойову машину ще кількома БПЛА. Не виключено, що росіяни можуть захопити її, оскільки доля цього Abrams невідома.

Військовий же наголосив, що критично необхідно кожен із танків оснастити додатковим захистом - і "динамічним", і "антидроновою" сіткою.

"Нам, як екіпажу, дозволили встановити захист як нам заманеться, ми проаналізували все, що могли, ми виконали величезну роботу, і це врешті-решт врятувало нам життя", - заявив військовий.

Інші новини про танки Abrams

Раніше УНІАН повідомляв, що Україні передали недоукомплектовані танки Abrams. Це підтвердив радник із нацбезпеки США Джейк Салліван.

Крім того, бійці з 47 ОМБР заявили, що Abrams викликає в окупантів справжній жах.

"Окупантам залишається тільки одне - швидко бігти або повільно горіти. Після доопрацювань від українських спеціалістів він ще більш захищений і смертоносний", - зазначають військові.

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