Відповідна оцінка цілковито збігається з висновками американських військових.

Радник з національної безпеки чинного президента США Джейк Салліван зізнався, що Україні передали недоукомплектовані танки Abrams. В результаті вони виявилися не дуже корисними на полі бою. Про це він заявив під час форуму національної оборони у США.

За словами Саллівана, відповідна оцінка цілковито збігається з висновками американських військових.

Крім того, він додав, що Штати готові навчати більше українських пілотів на винищувачах F-16, однак цього не відбувається через брак кандидатів в Україні.

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Стосовно використання ракет ATACMS для ураження цілей на території РФ Салліван виявився стриманим. На його думку, це "не панацея для цієї війни, а лише ще одна додаткова можливість для Києва".

Abrams для України

Українські екіпажі, які працюють на поставлених США танках Abrams, розповіли про низку недоліків бронетехніки, що ставить під сумнів їхню корисність на фронтах війни. Зокрема, екіпажі, навчені в Німеччині, заявили, що танки не мають достатньої броні, яка могла б зупинити сучасну зброю.

Як повідомляв УНІАН, відставний генерал-лейтенант армії США Марк Хертлінг вважає "нісенітницями" занепокоєння про недоліки танків M1 Abrams, які були передані Україні.

У жовтні стало відомо, що Австралія вирішила віддати Україні десятки танків Abrams M1A1, які країна вивела з експлуатації та замінює новими M1A2.

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