Американський танк бачить техніку противника на відстані до 7 км, уразити ціль може за 4 км.

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ розповіли про особливості американських танків Abrams, які мають на озброєнні. За словами військових, цей "монстр" викликає у російських окупантів справжній жах.

У Телеграм-каналі бригади зазначається, що ворожа пропаганда називає Abrams "застарілим та неповоротким", але насправді в руках українських танкістів він стає справжнім жахом для ворога.

"Цей американський монстр стає справжнім жахом для ворога. Бо коли Abrams вступає в бій, окупантам лишається лише одне — швидко втікати або повільно горіти. Після доопрацювань від українських фахівців він ще більш захищений і смертоносний", - наголошують військові.

На відео, яке оприлюднили військові, розповідається, що перші Abrams (31 машина) з’явилися у складі ЗСУ у вересні 2023 року. Однак для того, щоб вони правильно працювали, потрібно було забезпечити певні елементи захисту.

Командир танка Дмитро каже, що першочергово були додані блоки динамічного захисту ARAT, який переслали американські партнери. Також танк обладнали динамічним захистом "Контакт-1" тощо. За словами Дмитра, це рятує життя і захищає техніку, водночас є нюанс – танк дуже важкий. Залежно від модифікації та оснащення, його вага складає 65-68 тонн.

"Один з меседжів російської пропаганди в тому, що цей танк дуже важкий та не проїде бездоріжжям. Але практика показує, що це – дурня, тому що при своїй вазі Abrams дуже маневровий та швидкий… Має багато технічних переваг порівняно з його радянськими аналогами, наприклад, на ньому встановлені тепловізори та лазерні далекоміри", - запевняють танкісти.

За словами заступника командира батальйону, військового з позивним "Кордон", Abrams має набагато кращі нічні приціли та тепловізійні пристрої – бачить техніку противника на відстані до 7 км, уразити може за 4 км. У Abrams є командирська панорама, інтегрована система управління вогнем та прицільні пристрої, які забезпечують більш ефективний огляд поля бою та високу точність стрільби. Важливою особливістю танка є те, що всі механізми управління оцифровані, це дозволяє екіпажу діяти з іншими бойовими засобами на полі бою єдиною системою.

За словами "Кордона", вразливість танка в сучасних умовах виявили через загрози з повітря, яких раніше не існувало, - дрони. Також на початку використання цих машин ЗСУ траплялося, що ворожі протитанкові керовані ракети (ПТКР) прошивали американську техніку наскрізь. Однак українські механіки додатково захистили Abrams – наварили мангали, сітки тощо.

Екіпаж танка – чотири людини, снаряд важить близько 30 кг, інтервал між заряджаннями може становити 6-7 секунд, тобто військовий, який цим займається – дуже сильна людина.

"Коли Abrams виїжджає на прямий контакт – ворогу дуже страшно...", - запевняють українські танкісти.

Українські військові збивають "Шахеди" на патрульному катері США

Нещодавно військові моряки показали, як проходить служба на одному з патрульних катерів класу "Айленд" (Island), який Україні передали США. ВМС отримали патрульні катери типу "Айленд" від Сполучених Штатів Америки ще до повномасштабного вторгнення. Під час бойових чергувань військовослужбовці часто стикаються з повітряними цілями ворога та знищують "Шахеди".

На озброєнні катери мають 25-міліметрову автоматичну артилерійську установку Bushmaster і два 12,7 мм кулемети. Екіпаж катера – дев'ять бійців.

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