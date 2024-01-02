На попередній масований удар 29 грудня Росія витратила понад $1,27 мільярда.

РФ витратила на масовану ракетну атаку по Україні 2 січня близько 620 мільйонів доларів. Про це пише Forbes з посиланням на дані командування Повітряних сил ЗСУ і власні розрахунки.

Зазначається, що, за попередніми даними, 2 січня окупанти застосували проти України 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА.

У першій хвилі ворог атакував "шахедами". Усі 35 ударних БпЛА "Shahed-136/131" знищено.

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Вранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків запустили не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Також зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К. Крім того, ворог атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами Іскандер-М/С-300/С-400. Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

При цьому українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

"З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює їхню вартість у приблизно $620 млн. Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн, Х-55 – $2 млн, Х-555 – $4 млн, Х-47 "Кинджал" – $15 млн, Shahed-136 – $50 000", - пише видання.

Ракетна атака на Україну

Вранці, 2 січня, російські окупанти атакували Україну спочатку "шахедами", а потім "Кинджалами" та іншими ракетами.

Основний напрямок удару припав на Київ, де ППО збила понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал", та Харків.

Внаслідок ударів відомо про майже сотню постраждалих у Києві та Харкові, серед яких діти. Також кілька людей загинули.

Попередній такий масштабний удар країна-агресор здійснила 29 грудня. Тоді Російські війська застосували понад 150 засобів повітряного нападу, загальна вартість атаки перевищила 1,27 мільярда доларів.

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