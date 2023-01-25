Чиновник зазначив, що тепер Бундестаг міг би допомогти Україні своїми винищувачами "Торнадо" та "Єврофайтер".

Заступник Міністра закордонних справ України Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН на тлі новин про те, що Берлін пішов на компроміс у питанні про постачання танків Leopard 2 Україні.

Чиновник зазначив, що тепер Бундестаг міг би допомогти Україні своїми винищувачами "Торнадо" та "Єврофайтер", пише Spiegel.

За його словами, рішення про постачання Leopard 2 Україні має бути лише першим кроком, адже військовий апарат РФ нарощує виробництво зброї в прискореному темпі.

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Також він закликав Берлін дати ВМС України бойові кораблі та підводні човни.

"Нам потрібні бойові кораблі, щоб захистити узбережжя, в нас двоно дуже довге. Нам також знадобляться підводні човни, щоб запобігти можливості нових атак з Чорного моря", - сказав він.

При цьому чиновник нагадав, що ймовірність повторного нападу РФ на Київ залишається високою: "війна далека від завершення".

Рішення про постачання танків Leopard 2 Україні

24 січня 2022 року стало відомо, що після численних дискусій канцлер ФРН Олаф Шольц погодився на передачу Україні бойових танків Leopard.

25 лютого Шольц офіційно заявив, що Німеччина поставить Україні 14 танків Leopard. Також цим рішенням уряд ФРН дозволив іншим країнам передавати Україні танки німецького виробництва.

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