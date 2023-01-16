Польща має намір поставити "роту" танків Leopard 2 німецького виробництва в рамках скоординованих зусиль союзників.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що очікує, що Німеччина незабаром дасть згоду на відправку бойових танків Leopard в Україну.

Як пише видання Bloomberg, Польща має намір поставити "роту" танків Leopard 2 німецького виробництва в рамках скоординованих зусиль союзників. Будь-яке рішення вимагатиме схвалення Берліна, якого польський уряд наполегливо вимагає через повільність у підтримці України важким озброєнням.

"Нам потрібна згода Німеччини. Але я не можу собі уявити, що це схвалення не буде дано швидко", - заявив Моравецький на прес-конференції у Варшаві перед своїм вильотом до Берліна для зустрічей з тамтешніми політиками.

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Німеччина збирається прийняти рішення про передачу танків на цьому тижні, оскільки європейські союзники оцінюють, як допомогти уряду в Києві в разі початку бойових дій навесні, за словами двох офіційних осіб, знайомих з думкою уряду.

Танки Leopard для України: подробиці

Польща вже схвалила поставки Leopard 2, Про що додатково згадав Моравецький. Варшава передасть Києву роту згаданої техніки.

Фінляндія теж заявила про готовність передати танки Україні, але в складі спільної європейської коаліції і в разі схвалення Німеччини.

Спікер уряду Німеччини Крістіане Хофман повідомив, що ФРН ще не отримувала офіційного запиту на відправку танків Україні.

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