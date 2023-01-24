12 країн-учасниць "Рамштайну" пообіцяли надати Україні близько 100 танків Leopard.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився на передачу Україні бойових танків Leopard після багатомісячних дискусій з союзниками.

Як пише Spiegel, країни Заходу, "судячи з усього", це рішення Берліна підтримають.

Bloomberg, своєю чергою, писав, що Німеччина планувала підтримати запит Польщі щодо відправки Україні роти танків завтра, 25 січня.

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ОНОВЛЕНО. Згодом у німецькому Бундестазі повідомили, що депутати у середу, 25 січня, розглянуть питання можливих поставок танків Leopard з Німеччини до України. Зазначається, що це питання будуть розглядати ​​на прохання парламентської групи ХДС/ХСС, яка хоче "припинити леопардову блокаду федерального уряду" та побоюється втрати довіри до федерального уряду серед союзників.

Всього, зауважує телеканал ABC News, 12 країн-учасниць "Рамштайну" погодилися на передачу близько 100 німецьких танків, зокрема – Польща, Фінляндія, Данія, Нідерланди та Іспанія.

Крім того, з’явилась інформація, що вже цього тижня США можуть оголосити про передачу "значної кількості" бойових танків Abrams попри застереження Пентагона, що експлуатація цієї техніки нібито в умовах російсько-української війни буде проблемна.

Танка Leopard для України - що відомо

Попри надихаючі заяви низки країн щодо готовності поставити Україні Leopard, їхня передача танків так і не була затверджена на засіданні "Рамштайн" 19 січня.

Повідомлялося, що у країн були з цього приводу великі дискусії, які тоді не ознаменувалися якимось єдиним рішенням. Щоб Україна отримала Leopard від тієї ж Польщі, цю передачу повинен, згідно з експортною ліцензією, узгодити Берлін.

Водночас Захід на чолі зі США та Польщею продовжував працювати з німецьким урядом щодо можливості передачі Україні Leopard.

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