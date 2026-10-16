Китай постачає РФ mesh-модеми для російських 'Гераней' та 'Гербер', - ЗМІ

У митних деклараціях обладнання позначали як антени та пристрої дистанційного керування.

Китайська компанія Shenzhen Xingkai Technology постачає Росії обладнання для безпілотників "Герань" і "Гербера", повідомляє The Insider.

Видання зазначає, що мова йде про mesh-модеми, які дозволяють підтримувати зв’язок і керувати дронами під час польоту.

Журналісти з'ясували, що продукція виробника надходила до Росії через компанії "Атлант-Інжиніринг" та LT Global Forwarding. У митних деклараціях обладнання позначали як антени та пристрої дистанційного керування.

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Повідомляється, що розслідувачі також дослідили mesh-модем, який було виявлено в модернізованому російському безпілотнику "Гербера". Згодом вони зв'язалися з китайським виробником та представилися постачальниками військового обладнання для заводу в Алабузі, де виготовляють ударні дрони.

Представник компанії підтвердив, що йдеться про модель XK F-359. Він також надіслав технічну документацію, фотографії та відеозапис пристроїв зі складу.

Видання стверджує, що запропоноване обладнання виявилося ідентичним зразку, який дослідили в Україні.

На запит щодо постачання 500 таких модемів до Алабуги виробник виставив рахунок на 19,5 млн юанів, що приблизно становить 2,87 млн доларів.

Наголошується, що попри те, що покупці прямо повідомили про військове призначення обладнання, китайська компанія продовжила обговорення угоди та запропонувала оплату через рахунки в DBS Bank, Ping An Bank і China Merchants Bank.

За оцінкою The Insider, на Xingkai Technology припадає близько половини ринку потужних mesh-модемів, які призначені для російських дронів типу "Герань" та "Гербера".

"Вони забезпечують передачу команд між безпілотниками, зокрема під час польотів углиб української території", - йдеться в статті.

Mesh-мережа – це система зв’язку, у якій пристрої можуть передавати дані один одному через проміжні вузли. Завдяки цій технології дрони можуть виконувати функцію ретрансляторів, забезпечуючи зв’язок з апаратами, які перебувають поза зоною прямого контакту з оператором.

Виробництво "Гераней" в Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що Reuters, проаналізувавши супутникові знімки, дійшов висновку, що Росія побудувала нову велику базу для запуску реактивних дронів поблизу кордону з Україною. При цьому, вдалося країні-агресору це всього за 6 тижнів. Згідно з супутниковими знімками Planet Labs та Airbus, ще 31 серпня на цьому місці у Ростовській області на південному заході Росії – було порожнє поле, а зараз там з’явився масштабний комплекс споруд. Генеральний директор приватної розвідувальної компанії DroneSec Майк Моннік розповів, що об’єкт, зафіксований на знімках, може бути призначений для запуску російських реактивних безпілотників моделей "Герань-4" і "Герань-5".

Також ми писали, що виробник військових безпілотників в Німеччині Quantum Systems вже володіє технологією, здатною протистояти російським дронам-камікадзе "Герань" включно з найновішими версіями з реактивним двигуном. Quantum Systems у співпраці з українською компанією WIY розробила дрон-перехоплювач. Він призначений для боротьби з російськими БПЛА типу "Герань". Повідомляється, що фінансування серійного виробництва візьме на себе уряд Німеччини.

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