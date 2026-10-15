Росія за 6 тижнів побудувала нову базу для реактивних 'Гераней': Reuters розкрив деталі

До повного введення в експлуатацію залишилися лічені тижні.

Росія всього за шість тижнів побудувала нову велику базу для запуску реактивних ударних безпілотників – поблизу кордону з Україною. Про це пише Reuters, аналізуючи супутникові знімки.

Так, згідно з супутниковими знімками Planet Labs та Airbus, ще 31 серпня на цьому місці – у Ростовській області на південному заході Росії – було порожнє поле, а зараз там з’явився масштабний комплекс споруд, площа якого відповідає приблизно 126 футбольним полям.

Як зазначив засновник і генеральний директор приватної розвідувальної компанії DroneSec Майк Моннік, об’єкт, зафіксований на знімках, може бути призначений для запуску російських реактивних безпілотників моделей "Герань-4" і "Герань-5".

Відео дня

За його словами, у західній частині об’єкта розташовані вісім майданчиків для пускових направляючих, здатних запускати такі дрони. Як показав аналіз агентства Reuters, на двох із восьми пускових установок вже були змонтовані направляючі. Ще на двох майданчиках тривав монтаж направляючих.

Експерт додав, що об’єкт практично готовий до експлуатації: "Ймовірно, до його повного введення в дію залишилися лічені тижні, якщо не менше".

Моннік також зазначив, що теоретично база здатна запускати 100 і більше реактивних безпілотників на добу. Кінцеві показники залежатимуть від низки факторів, зокрема від наявності запасів та поставлених бойових завдань.

Роб Джордан, програмний директор лондонського аналітичного центру RUSI, також вважає, що бетонні майданчики та дві можливі пускові направляючі, які видно на знімках, відповідають конфігурації пускових установок для російських безпілотників серії "Герань".

Reuters зазначає, що майданчик, який займає територію близько 0,9 кв. км, розташований приблизно за 3,5 км від російської авіабази Міллерово, де базується 31-й гвардійський винищувальний авіаційний полк.

За даними компанії DroneSec, майданчик, ймовірно, знаходиться в "зоні прикриття" засобів ППО, розгорнутих на авіабазі, що ускладнює для України нанесення ударів по цьому об’єкту.

Російські реактивні дрони

Раніше військовий експерт Іван Киричевський попереджав, що Росія може створити ударні реактивні безпілотники зі швидкістю польоту на рівні 800 кілометрів на годину, про що свідчать деякі дані про проєкти Ту-300 "Коршун" та "Грім".

Водночас днями компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні.

Радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов зазначив, що такі дії позбавляють Україну одного з небагатьох шансів на захист від реактивних "Шахедів".

Вас також можуть зацікавити новини: