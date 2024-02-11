Міністр цифрової трансформації зазначив, що все впирається у фінансування.

Україна досягла паритету з Російською Федерацією за кількістю дронов-камікадзе, які можуть літати на великі відстані. Виробництво таких "пташок" обмежується лише фінансуванням.

"Якщо говорити про нішу "шахедів" і дальніх дронів, я просто процитую Буданова. Він кілька днів тому в інтерв'ю сказав, що у нас є паритет по цих дронах. Я скажу, що це правда. У нас до десяти виробників, які виробляють Дальні дрони-камікадзе", - розповів в інтерв'ю віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він вказав, що виробництво таких дронів впирається лише в бюджет.

"Можна виробляти тисячі цих дронів. Вже вироблені тисячі, майже кожен день десь палає на території Росії. І це можна масштабувати. За півроку ми наздогнали Росію за кількістю. Росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали... ми будемо їх знищувати, поки вони будуть атакувати цим лайном (шахедами – УНІАН) нашу Україну", - зазначив чиновник.

При цьому він вказав, що Україна також розробляє методи радіоелектронної боротьби, щоб садити "шахеди", а не тільки збивати.

Армія дронів - останні новини

Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України-Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в рамках "армії дронів", з 29 січня по 6 лютого знищено 141 російського окупанта і 44 ворожих танка.

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