Бійці загону "Кара небесна" з неба коригували безпілотний наземний дрон під час знищення особового складу Росії.

Український бойовий робот, керований з повітря, вперше в історії зміг знищити позиції окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал "Армія дронів".

Зазначається, що бійці загону "Кара небесна" запускають БПЛА для знаходження цілі, після чого у бій вступають наземні дрони з кулеметними турелями для ураження цілі.

"Нещодавно вперше в історії була операція, у якій бійці БпАК з неба коригували безпілотний наземний дрон з турелю під час знищення особового складу Росії. Такого в історії військової справи ніколи не було – це надзвичайно кльово", – зазначив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

Він додав, що роботи-камікадзе є надзвичайно ефективними: одні бійці використовують дрон для того, аби зробити мінне загородження, інші – застосовують БпЛА з турелю, щоб знищувати бліндажі противника.

Війна в Україні - останні новини

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, чому в Україні не розкривають втрати у війні. За її словами, нерозголошення кількості втрат не стосується питання свободи слова, а одна з причин такого рішення – безпека самих захисників - так, під час планування операцій військові спираються, зокрема, на дані щодо кількості боєздатних осіб у підрозділах противника.

Також УНІАН повідомляв, що віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про успіхи "Армії дронів" за тиждень. Завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів", з 29 січня по 6 лютого знищено 141 російського окупанта та 44 ворожих танки.

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