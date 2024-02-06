За минулий тиждень вони вразили 44 танки, 74 бойові броньовані машини та 14 складів із боєкомплектами й паливом.

Завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень (з 29 січня по 6 лютого) знищено 141 російського окупанта та 44 ворожих танки.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Мінус 141 окупант - результат ударних підрозділів БпЛА. На фронті працюють 67 ударних рот безпілотників, які воюють тільки дронами. За минулий тиждень вони вразили 44 танки, 74 бойові броньовані машини та 14 складів із боєкомплектами й паливом", - заявив Федоров.

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Також, за його інформацією, знищено 14 САУ, 57 гармат, 109 одиниць спецтранспорту та вантажівок, вісім одиниць радіотехнічного обладнання, чотири РСЗВ, 397 опорних пунктів противника.

"Безпілотники змінюють ситуацію на полі бою, знищують ворогів і зберігають життя наших військових. Дронів буде більше", - підкреслив віце-прем'єр.

"Армія дронів" - що відомо

Проект "Армія дронів" започаткували влітку 2022 року для безперебійної закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

У 2023 році на ці потреби виділили 40 мільярдів гривень з держбюджету, а у 2024 - передбачено 48 мільярдів гривень.

9-16 жовтня "Армією дронів" ліквідовано 428 одиниць техніки противника. Це був абсолютний рекорд. "Абсолютний рекорд від "Армії дронів" - бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень. Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання", - заявив тоді Федоров.

15-29 січня завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів" було уражено 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів. Крім того, Сили оборони знищили шість САУ, 52 гармати, 19 одиниць радіотехнічного обладнання, 309 опорних пунктів, три РСЗВ російських окупантів.

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