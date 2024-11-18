Він закликає прискорити поставк зброї.

Європейський Союз нарешті виконав свою обіцянку передати українській армії 1 мільйон боєприпасів, повідомляє високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, Київ вже отримав від європейських партнерів зброї на суму 45 мільярдів євро, також союзники підготують до кінця зими 75 тисяч українських солдатів. Водночас Боррель вважає, що існуючий рівень підтримки все одно є недостатнім для того, щоб покращити ситуацію на полі бою:

"Ми даємо Україні достатньо, щоб протриматися, а іноді навіть менше, в той час як Росія перевела всю свою економіку на військові рейки і розраховує на беззастережну підтримку Північної Кореї та Ірану. Ми повинні посилити нашу допомогу івідмовитися від політики нав'язування червоних ліній українським захисникам".

Він зазначив, що українці терміново потребують більшої кількості засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, а також далекобійного озброєння й дозволу на удари вглиб Російської Федерації.

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"І так, європейські країни могли б зробити більше. Якщо перерахувати нашу військову допомогу на душу населення, то вона становить менше 2 євро на одного європейця на тиждень. Безумовно, свобода України і безпека Європи коштують набагато більше, ніж ціна чашки кави на тиждень. Перемога Росії, безсумнівно, коштуватиме Європі набагато дорожче", - додав він.

Мільйон боєприпасів для України

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз пообіцяв передати українському війську мільйон боєприпасів вже до весни 2024 року, однак не встиг цього зробити.

Чехія очолила ініціативу з пошуку боєприпасів для українського війська, до неї долучилися щонайменше 20 країн.

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