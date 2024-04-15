Закупівлі снарядів за межами ЄС можуть забезпечити ЗСУ доти, доки Європа не відновить свій ВПК.

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України на ринках світу за гроші ЄС може стати постійною. Це дасть Європі час розгорнути власне виробництво снарядів. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в авторській статті для Financial Times.

Він зауважив, що закупівля європейськими країнами додаткових артилерійських боєприпасів в інших країнах є єдиним способом швидко забезпечити Україну вкрай необхідними снарядами. Особливо з огляду на той шалений тиск росіян, який доводиться стримувати ЗСУ на фронті.

"На жаль, ми не змогли рухатися так швидко, як потрібно Україні, і наші оборонні галузі ще не в змозі задовольнити такий високий попит", – зазначає Фіала, коментуючи масштаби артилерійської війни на фронті.

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За його словами, Чехія вже уклала контракт на закупівлю перших 180 000 снарядів для України, які будуть доставлені "у найближчі місяці". Зараз Чехія "працює над тим, щоб забезпечити ще 300 000 снарядів". Закупівлі відбуваються за фінансової підтримки двох десятків країн.

"Наша нинішня ініціатива не є одноразовим трюком. Ми прагнемо створити надійний механізм постачання боєприпасів, який безпосередньо допоможе змінити ситуацію на передовій. (...) Ця ініціатива також має іншу, не менш важливу, мету: дати Заходу більше часу для адаптації. (...) Її мета — заповнити дефіцит боєприпасів, особливо до тих пір, поки Європа не зможе виробляти достатню кількість боєприпасів самостійно", – наголошує Фіала.

Разом з тим чеський прем’єр закликав Європу до відновлення достатнього оборонного потенціалу і більших інвестицій в свій захист на тлі "відновлення конкуренції з Росією та іншими агресивними гравцями".

Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України

Як писав УНІАН, Чехія впродовж кількох місяців таємно шукала по всьому світу боєприпаси для України і змогла знайти близько мільйона. Після цього країни ЄС почали "скидуватися" на ці снаряди.

Наприкінці березня в Чехії повідомили, що процес поставки снарядів за чеською ініціативою вже почався, однак без уточнення подробиць і строків появи цих снарядів безпосередньо на фронті.

Тиждень тому очільник ГУР Кирило Буданов стверджував, що на фронті чеська ініціатива поки що жодним чином не відчувається.

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