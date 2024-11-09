Глава МЗС України закликає Євросоюз запровадити санкції проти російського тіньового флоту, за допомогою якого Росія заробляє кошти на війну.

Наступного року промислові потужності РФ дозволять їй виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, аніж усі країни Європейського Союзу разом узяті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільній пресконференції з верховним представником ЄС Жозепом Боррелем в Києві.

"За даними української розвідки, виходячи з тої інформації, яка наявна у нас, наступного року, якщо не будуть відповідні реагування чи запобігання, Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського Союзу разом узяті", - наголосив чиновник.

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На переконання глави МЗС, вже зараз треба це стратегічно осмислювати і стратегічно запобігати.

"Передусім, я маю на увазі так званий тіньовий флот, який допомагає Росії й зараз в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями і нафтою. Тому, дуже важливо, щоби подальші посилення санкційної політики Євросоюзу, наших союзників, також фокусувалися і на цьому аспекті", - сказав Сибіга.

Також міністр зазначив, що необхідно посилювати тиск на РФ.

"Маємо спільно працювати над новим - 15-м, пакетом санкцій та посилювати санкції проти країн, які підтримують війну Росії проти України", - додав Сибіга.

Своєю чергою, Боррель висловив бачення щодо роботи над розробленням 15-го пакету санкцій проти Росії:

"Ми повинні зробити жорсткішими заходи проти ухилення від цих санкцій, оскільки Росія не може виробляти без закордонних частин, чипів та інших компонентів. Тож, ми повинні використати санкції для того, щоб ізолювати промисловий потенціал Росії від компонентів, які вони повинні імпортувати з решти світу".

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Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня президент України Володимир Зеленський наголошує, що тіньовий флот приносить Російській Федерації за експорт нафти більше коштів, аніж Україна отримує від усіх партнерів. Росія заробляє на цьому тіньовому флоті від 10 до 12 мільярдів доларів на місяць.

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