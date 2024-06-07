Mirage 2000 як і всі сучасні літаки може ефективно виконувати бойові завдання.

Французькі винищувачі Mirage 2000 є доволі сучасними та можуть ефективно виконувати бойові завдання. Але американські F-16 для нас наразі є пріоритетним типом літаків, заявив речник командування Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Наразі ми не коментуємо заяв іноземних очільників (про надання Україні Mirage 2000 - УНІАН), чекаємо, поки з'являться заяви нашого вищого політичного керівництва. Ми працюємо безпосередньо з тими силами і засобами, які у нас є. Зараз ми розраховуємо, звичайно, на F-16. Це наш основний літак, який вже незабаром має прибути в Україну. Ми чекаємо, звичайно, і на ракети до нього, оскільки цей літак зараз є основним, та зможе ефективно виконувати поставлені бойові завдання. В цілому ми не виключаємо постачання в майбутньому і інших літаків та систем", - сказав він.

За його словами, Mirage 2000 як і всі сучасні літаки може ефективно виконувати поставлені бойові завдання.

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"Це можуть бути і повітряні, і наземні удари. Звісно, цей літак є досить сучасним. Однак, F-16 для нас наразі є пріоритетним типом літаків", - зауважив Євлаш.

Французькі винищувачі для України

Як повідомляв УНІАН, 6 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. За його словами, Франція також візьме на себе підготовку українських пілотів для цих літаків. Навчання проходитимуть у Франції.

Скільки саме літаків буде передано, він не уточнив. Програма підготовки українських пілотів на ці літаки стартує цього літа. "Нам потрібно від 5 до 6 місяців, щоб навчити їх у Франції, щоб вони були готові до кінця року", - наголосив Макрон.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, який є прихильником збільшення кількості F-16, заявив, що Mirage 2000 можуть стати технологічною пасткою для України.

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