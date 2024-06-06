Також Франція навчить українських пілотів, які літатитмуть на цих винищувачах.

Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Про це повідомив президент країни Еммануель Макрон, якого цитує France24.

За його словами, Франція також візьме на себе підготовку українських пілотів для цих літаків. Навчання проходитимуть у Франції.

"Завтра ми розпочнемо нову програму співробітництва та оголосимо про постачання серії Mirage 2000-5 – французьких бойових літаків, які дозволять Україні захищати свою землю та повітряний простір. З завтрашнього дня ми розпочинаємо програму підготовки пілотів і передамо ці літаки до кінця року", - сказав Макрон.

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Скільки саме літаків буде передано, він не уточнив. Програма підготовки українських пілотів на ці літаки стартує цього літа.

"Нам потрібно від 5 до 6 місяців, щоб навчити їх у Франції, щоб вони були готові до кінця року", - наголосив Макрон.

Крім того, президент Франції оголосив про намір сформувати "французьку бригаду" українських солдатів: підготовку та забезпечення обмундируванням 4500 українських новобранців Франція візьме на себе.

"Допомагати [Україні] чинити опір - значить захищати її цінності, наш закон, суверенітет українців та їхню територіальну цілісність. Сьогодні у нас є народ, який зіткнувся з державою, яку я не порівнюю з нацистською Німеччиною, бо в неї немає такої ж ідеології, але яка є імперіалістичною, яка, по суті, зневажила міжнародне право і сказала: "Я збираюся вторгнутися до вас", - сказав Макрон.

Він також наголосив, що мир в Україні має бути досягнутий шляхом переговорів, але "цей момент ще не настав, тому що Росія продовжує наступати".

"Цей момент може настати тільки в тому випадку, якщо Україна чинитиме опір", - заявив президент Франції.

Що відомо про винищувачі Mirage 2000

Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою Дассо. На озброєнні з 1984 року. Був основним бойовим літаком ВПС Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Також стоїть на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Виробництво Mirage 2000 була припинено у 2007 році, поставка останнього нового літака відбулася в Грецію. Зараз ВПС Франції проводять заміну Mirage 2000 на літак наступного покоління Dassault Rafale.

Mirage 2000-5, про який говорив Макрон – це модернізована експортна версія.

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