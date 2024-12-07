Минулої ночі українські морські дрони атакували російські спостережні пункти на морських платформах поблизу окупованого Криму. Однак найважливіше те, що цього разу окрім безпілотних катерів-камікадзе ЗСУ застосували також безпілотні катери-носії FPV-дронів. На це звернули увагу аналітики Defense Express.
У відеонарізці, яку опублікувала прес-служба Військово-морських сил ЗСУ, присутні епізоди не лише із тим, як катери-камікадзе таранять опори платформ, але й декілька епізодів з безпілотними літальними апаратами. Ці БПЛА вилітають з внутрішнього відсіку морського дрону і атакують розвідувальне обладнання росіян, встановлене високо на платформах. В одному моменті FPV-дрон вражає росіян, які метушаться на платформі.
"Це фактично вперше, коли на відео зафіксована саме така комбінація безпілотних систем", – пише Defense Express.
Натомість волонтер і активіст Сергій Стерненко у своєму Телеграмі зауважив, що насправді, те, що сьогодні показали ВМС – це не перший випадок поєднання морських безекіпажних катерів та літальних FPV-дронів.
"Робота над інтеграцією безпілотних систем із безекіпажними триває давно. У FPV є ще величезний нерозкритий потенціал. Далі буде", – написав він.
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Як писав УНІАН, напередодні Укроборонпром показав новітній український реактивний дрон "Пекло", який класифікували як "ракето-дрон". Його дальність польоту заявлена у 700 км, а швидкість у 700 км на годину.
Військовий оглядач Денис Попович зауважив, що заявлені характеристики "Пекла" дають йому змогу атакувати цілі зокрема на території Москви.