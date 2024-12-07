Відтепер українські морські дрони можуть виступати носіями для літальних дронів, що робить їх значно небезпечнішими.

Минулої ночі українські морські дрони атакували російські спостережні пункти на морських платформах поблизу окупованого Криму. Однак найважливіше те, що цього разу окрім безпілотних катерів-камікадзе ЗСУ застосували також безпілотні катери-носії FPV-дронів. На це звернули увагу аналітики Defense Express.

У відеонарізці, яку опублікувала прес-служба Військово-морських сил ЗСУ, присутні епізоди не лише із тим, як катери-камікадзе таранять опори платформ, але й декілька епізодів з безпілотними літальними апаратами. Ці БПЛА вилітають з внутрішнього відсіку морського дрону і атакують розвідувальне обладнання росіян, встановлене високо на платформах. В одному моменті FPV-дрон вражає росіян, які метушаться на платформі.

"Це фактично вперше, коли на відео зафіксована саме така комбінація безпілотних систем", – пише Defense Express.

Натомість волонтер і активіст Сергій Стерненко у своєму Телеграмі зауважив, що насправді, те, що сьогодні показали ВМС – це не перший випадок поєднання морських безекіпажних катерів та літальних FPV-дронів.

"Робота над інтеграцією безпілотних систем із безекіпажними триває давно. У FPV є ще величезний нерозкритий потенціал. Далі буде", – написав він.

Інші новинки українських озброєнь

Як писав УНІАН, напередодні Укроборонпром показав новітній український реактивний дрон "Пекло", який класифікували як "ракето-дрон". Його дальність польоту заявлена у 700 км, а швидкість у 700 км на годину.

Військовий оглядач Денис Попович зауважив, що заявлені характеристики "Пекла" дають йому змогу атакувати цілі зокрема на території Москви.

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